Weihnachtsmarkt in der Kirchenburg

Das historische Umfeld der Kirchenburg, im Dämmerschein hunderter Kerzenlichter, macht ein besonders Ambiente des Weihnachtmarktes in Kleinlangheim aus. Der Markt Kleinlangheim unterstützt in diesem Jahr die Benefizaktion "Sternstunden".

Am Samstag, 8. Dezember, um 16.30 Uhr findet eine kurze Andacht mit musikalischer Umrahmung statt. Der Posaunenchor spielt in der Kirchenburg Lieder auf Wunsch gegen Spenden für "Sternstunden". Einen Verkauf für die Sternstunden wird es im Rienecker Gaden geben. Der Weg dorthin ist beschildert. Marktende ist gegen 21 Uhr. Ab 21 Uhr beginnt die "After-Weihnachtsmarkt-Nikolausparty" im Altbierkeller. Am Sonntag, 9. Dezember, eröffnet die Bürgermeisterin Gerlinde Stier mit den Kindergartenkindern um 13 Uhr offiziell den Markt. Das Marktende ist um 18 Uhr

Geschenke, Schmökern und Austellung

Die örtlichen Vereine und Selbstvermarkter bieten in Handarbeit gefertigte Geschenkartikel, Kunst- und Gebrauchsgegenstände, Weihnachtsgeschenke und landwirtschaftliche Erzeugnisse an. Außerdem sind die Nikolaus-Bescherung, Kinderbäckerei, Kinderkarussell sowie die Spiel- und Bastelstube geplant. Neben Getränken und Speisen haben der Landgasthof "Zum Bären" und das Café "Zum Goldenen Lamm" geöffnet.

In der Bücherstube können Besucher lesen und die Bücher gegen 1 Euro pro Buch auch mitnehmen. Der Erlös geht an die Sternstunden. Ein Christbaumverkauf findet hinter dem Rathaus statt. Um 14 Uhr beginnt die Führung mit Altbürgermeister Roland Lewandowski zur 2000-jährigen Geschichte Kleinlangheims. Interessierte können sich hierzu vor der Kirche treffen. Im Torhaus wird eine Ausstellung mit dem Thema "Zivilcourage im 19. Jahrhundert" anlässlich des 200. Geburtstages von Carl Crämer, einem gebürtigen Kleinlangheimer, angeboten. Weiterhin steht dort eine Vitrine mit archäologischen Funden aus der Region. Die Ausstellung ist während des ganzen Markttages geöffnet.

Das Dorf- und Handwerkermuseum in der Kirchenburg, sowie der Trödelladen in der Bahnhofstr. 20, der auch für die Sternstundenaktion seit Jahren sammelt, haben ebenfalls geöffnet.