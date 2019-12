Kleinlangheim vor 55 Minuten

Weihnachtsmarkt in Kleinlangheim

Dass der Kleinlangheimer Weihnachtsmarkt in der Kirchenburg ein besonders attraktiver ist, zeigte sich am vergangenen Wochenende, als viele Besucher aus nah und fern sich einfanden, um sich auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen zu lassen. Groß war die Auswahl an Advents-, Weihnachts- oder selbst gefertigte Geschenkartikel sowie Kunst- und Gebrauchsgegenstände. Ebenso vielfältig auch das Angebot an Speis und Trank von B wie Brat- und Büchsenwurst bis Z wie Zaubertrank. Die Landfrauen verkauften Plätzchen und Marmelade zugunsten der Kirchenburg, die Eltern der Kindergartenkinder Plätzchen für den Kindergarten und der Erlös aus der Bücherstube kommt der Renovierung des Altarbildes in der Kirche zugute. Für die Kinder gab es vorweihnachtliches Basteln und Nikolaus-Bescherung, Dorf- und Handwerkermuseum waren geöffnet und Altbürgermeister Roland Lewandowski machte eine Führung zur 2000-jährigen Geschichte des Ortes, für die Musik sorgte der Posaunenchor