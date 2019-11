Weihnachtsmarkt im Schloss

In Wörners Schloss in Neuses am Sand findet am Samstag, 16. November, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 17. November, von 11 bis 18 Uhr wieder ein vorweihnachtlicher Kunst- und Handwerkermarkt zu Gunsten sozialer Einrichtungen statt.

Hierfür sind laut Pressemitteilung Festsaal, Keller und der Schlossladen mit Galerie geöffnet, sowie der gesamte Innenhofbereich mit zahlreichen Überdachungen. Für Kinder steht ein kostenloses Karussell zur Verfügung. Für den musikalischen Rahmen sorgen ein Drehorgelspieler sowie am Samstag ab 15 Uhr der Kinderchor des MGV Wiesentheid.

In der Schlossgalerie kann die aktuelle Ausstellung "Romantisches Prichsenstadt" mit Werken der Malerin Danuta Szafranska besichtigt werden. Der Erlös des Weihnachtsmarktes geht in diesem Jahr an die Kindertafel Schweinfurt, den Verein Tierrechte Aktiv Gollachostheim und die Kinderarche Würzburg/Fürth.

Weitere Infos unter www. woerners-schloss.de/veranstaltungen#Weihnachtsmarkt