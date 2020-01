Seinsheim vor 38 Minuten

Weihnachtsmarkt bringt 4112 Euro

Die Ministranten aus Seinsheim überreichten in der St. Peter und Paul-Kirche, begleitet von einem Gebet von Pater Wilson, den Erlös aus dem Weihnachtsmarkt an die Station Tanzbär der Mönchbergklinik in Würzburg. Mit der inzwischen 24. Geldübergabe von 4112 Euro stieg die Gesamtspende auf 56 000 Euro.