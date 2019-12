Marktbreit vor 42 Minuten

Weihnachtskonzert mit Violone und A cappella in Marktbreit

Die Pfarrei St. Ludwig lädt am dritten Adventsonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr zu einem Weihnachtskonzert mit Marimbaphon, Violine und A capella-Gesang in die katholische Pfarrkirche Marktbreit ein. Dargeboten wird laut Pressemitteilung eine Auswahl stimmungs- und schwungvoller Musikstücke vom Barock bis in die Neuzeit. Das Marktbreiter Vokalensemble Kreuz und Quer will unter der Leitung von Silke Meyer die Zuhörer mit weihnachtlichen A capella-Liedern erfreuen. Bekannte Melodien in neuer Bearbeitung und jazzig rasante Sätze aus Europa zeigen die ganze Bandbreite weihnachtlicher Musik. Das Marimbaphon vermag es wie kaum ein anderes Instrument, den Zuhörer mit magischen Klängen in andere Welten zutragen, heißt es. Evgeniya Kavaldzhieva (Marimba) wird zusammen mit Maria Bojadzijewa zu den Klängen der Violine die Besucher auf eine meditative Reise mitnehmen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss wird zu Glühwein und Fruchtpunsch an der Feuerschale zwischen Kirche und Pfarrhaus eingeladen.