Weihnachtskonzert der "Jungen Streichersolisten Würzburg"

Am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr erklingt in der evangelischen Stadtkirche St. Nikolai in Marktbreit laut Pressemitteilung eines der ersten Violakonzerte und eines der ersten Cellokonzerte der Musikgeschichte. Schöpfer dieser Werke sind Georg Philipp Telemann und Antonio Vivaldi. Darüber hinaus erwartet das Publikum das Doppelkonzert für Violine in d-Moll von Johann Sebastian Bach, eines der beliebtesten Werke dieser Gattung. Gespielt werden die Stücke von den "Jungen Streichersolisten Würzburg", die sich aus Kollegiaten des PreCollege der Hochschule für Musik Würzburg und der Hochschule für Kirchenmusik Regensburg zusammensetzen, heißt es weiter. Zusätzlich ist die Orgel der Nikolaikirche mit einigen vorweihnachtlichen Stücken aus Cesar Francks „L´Organiste“ und einer Improvisation zu „Macht hoch die Tür“ zu hören. Das Konzert findet in Kooperation mit der Musikschule Marktbreit und Umgebung 1981 statt, der Erlös des Konzertes kommt der anstehenden Kirchenrenovierung von St. Nikolai zugute. Karten zu acht Euro sind in der Tourist-Information (Dienstag bis Samstag, 10 bis 14 Uhr) und an der Abendkasse erhältlich.