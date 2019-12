Weihnachtsgruß am Krankenbett: Landrätin beschenkt Patienten

Bereits seit 19 Jahren können sich die Kranken in der Klinik Kitzinger Land über einen besonderen Besuch in der Weihnachtszeit freuen. Landrätin Tamara Bischof besuchte auch in diesem Jahr das Krankenhaus, um den Patienten eine "Frohe und gesegnete Weihnacht" zu wünschen und sich nach ihrem Befinden zu erkunden.

Für Bischof ist diese alljährliche Tradition eine Geste des Respekts gegenüber den Patienten und dem Haus. "Da das Kitzinger Land eine kommunale und keine private Klinik ist, möchte ich diese mit meinem Besuch unterstützen", erklärte sie.

Überraschung für 166 Patienten

Bei ihren Visiten wurde Bischof von Uwe Pfeiffle, dem stellvertretenden Vorstand der Klinik, begleitet. Man wolle mit diesen Besuchen die Menschen erfreuen und ihnen einfach etwas Aufmerksamkeit schenken, erzählte er. Die beiden überreichten 166 Patienten eine Grußkarte und einen Bocksbeutel Wein. Patienten, die Alkohol aus gesundheitlichen Gründen nicht trinken dürfen, erhielten alternativ ein Buch oder eine Flasche Saft.

Unterstützung erhielten Bischof und Pfeiffle dabei von Pflegedienstleiterin Birgit Jakob und deren Assistentin, Sabrina Brandt, die die Übergaben organisierten und die kleinen Präsente vorbereiteten. Die Patienten zeigten sich sehr erfreut über die unerwartete Begegnung. So sagte beispielsweise der 88-jährige Dettelbacher Fritz Leipold, der momentan auf Station 1a liegt, dass er sich besonders über das Erscheinen der Landrätin freue, da sie ebenfalls in Dettelbach wohnt. Er betonte: "Dieser Besuch ist eine wunderbare Ablenkung vom eher tristen Klinikalltag."