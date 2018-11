Weihnachtsgrüße gebastelt

Auch in diesem Jahr kamen 18 Frauen in Schwarzach zusammen, um unter Anleitung von Ingrid Eichler und Anita Link mit Diakon Lorenz Kleinschnitz 260 weihnachtliche Grüße der Pfarrei für die älteren und kranken Mitbürger der Pfarreiengemeinschaft Stadtschwarzach, Schwarzenau und Reupelsdorf zu basteln. "Wir sind gerne gekommen und es war schön dieses gemeinsame Tun", so das Resümee, teilt Diakon Lorenz Kleinschnitz mit.