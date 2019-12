Kleinlangheim vor 1 Stunde

Weihnachtsgrüße aus Kleinlangheim für Rumänien

Erstmals nahm die Grundschule Kleinlangheim heuer an der Weihnachtsaktion der Rumänienhilfe Karl teil und sammelte in den letzten Wochen Weihnachtspäckchen für rumänische Kinder in Not. Es startete mit einigen Päckchen und täglich wurden es mehr, bis am Schluss 70 Weihnachtspäckchen in beiden Schulhäusern abgegeben wurde, in allen Größen und liebevoll verpackt. Manche waren so schwer, dass die Kinder sie allein kaum tragen konnten, heißt es in einer Mitteilung der Schule.