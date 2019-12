Weihnachtsgeschichten mit Michaela May im Weinkeller

Schauspielerin Michaela May las am dritten Adventsonntag ausgewählte Geschichten rund um Weihnachten und begeisterte die Zuhörer im vollbesetztem Weinkeller am Schloss in Rüdenhausen. Mit dabei waren Werke von Erich Kästner, Toni Lauerer, Axel Hacke oder Loriot, wie es in der Mitteilung an die Presse heißt.

Normalerweise trete sie in größeren Räumen auf, aber in einem solch kuriosen und entdeckungsreichen Ambiente habe sie noch nie gelesen, verriet May dem Publikum.

Nachdenkliches und Heiteres wechselten sich in dem knapp zweistündigen Programm ab, zwischen den Beiträgen sorgte eine kleine Besetzung der „Augsfelder Musikanten“ für musikalische Unterhaltung. Die fünf Musiker boten traditionelle sowie moderne Arrangements internationaler Weihnachtslieder.

Gastgeber Karl Graf zu Castell-Rüdenhausen freute sich, dass er seinen Gästen zum Jahresende noch einen Höhepunkt bieten konnte. In seiner Begrüßungsrede stellte er fest, dass man einen Star nicht besonders vorstellen müsse, weil ihn sowieso jeder kenne. Außerdem verriet er, dass er sich als Jugendlicher sogar in Michaela May verliebt habe und deshalb keine Folge von „Irgendwie und sowieso“ und den „Münchner Geschichten“ verpasste.

Die Schauspielerin ist unter anderem bekannt aus Fernsehserien wie Tatort, Monaco Franze, Forsthaus Falkenau, Kir Royal, Bergdoktor oder Traumschiff.