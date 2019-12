Wiesentheid vor 1 Stunde

Weihnachtsfrühstück beim Eltern-Kind-Treff

Vor kurzem trafen sich viele Familien zum traditionellen Weihnachtsfrühstück des Eltern-Kind-Treffs in Wiesentheid. In gemütlicher Atmosphäre teilten die Mütter ihre selbstgebackenen Plätzchen oder Gebäcke miteinander und tranken eine Tasse Kaffee. „Das Weihnachtsfrühstück machte Müttern und Kindern eine große Freude. Denn Mütter konnten sich eine Pause aus dem oft stressigen Alltag gönnen und sich bei einem warmen Getränk entspannt austauschen, während die Kleinen mit den Spielzeugen auf der Spielmatte ihren Spaß hatten“, berichtet Eva Virué in einer Pressemitteilung. Der offene Eltern-Kind-Treff für Eltern mit Kindern bis drei Jahre findet jeden Donnerstag außerhalb der Schulferien von 10 bis 11.30 Uhr im Veranstaltungsraum der Musikschule Wiesentheid statt.