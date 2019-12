Weihnachtsfreude für Senioren

Der Förderverein Dettelbach und Ortsteile möchte laut Pressemitteilung gemeinsam mit allen Bürgern den Senioren im Hornschen Spital und in der Seniorenresidenz Phönix eine besondere Weihnachtsfreude machen. Alle sind ab sofort dazu eingeladen, in beiden Einrichtungen vor Ort die kleinen Wünsche der Bewohner sprichwörtlich vom Weihnachtsbaum abzulesen und zu erfüllen.

Vor kurzem luden die Vorstandschaft und die Mitglieder des Fördervereins zu einem Bastelnachmittag in den beiden Einrichtungen ein. Mitgebracht hat der Förderverein dazu nicht nur die Utensilien, um Weihnachtssterne zu basteln, sondern auch jeweils einen Weihnachtsbaum, den der Verein laut Mitteilung spendiert.

Gemeinsam mit den Senioren wurde gebastelt, getratscht, gesungen und der Baum mit Kugeln, Sternen und einigen Wünschen geschmückt. Die Wünsche reichen von „Pralinen mit dunkler Schokolade“ über „Haarspray“ und „Erdnüsse“ bis hin zum „Bocksbeutel Weißwein“ oder einem „Ausflug auf den Schwanberg“.

Wer einen dieser Wünsche erfüllen möchte, kann nun im Hornschen Spital oder in der Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach vorbeischauen, sich einen Stern am Baum aussuchen und mit kleinen Dingen große Weihnachtsfreuden machen, heißt es weiter im Pressebericht. „Die Bewohnerinnen und Bewohner haben sich sichtlich sehr darüber gefreut, dass wir die zwei Nachmittage mit ihnen verbracht haben. Zeit ist das Wertvollste, was wir einander schenken können“, resümierte der Vorsitzende des Fördervereins Matthias Bielek.