Weihnachtsfeier von Main Kleeblatt Michelfeld

Zum fünfjährigen Bestehen des Fanklubs „Main Kleeblatt Michelfeld“ging es diesmal zur Weihnachtsfeier nach Kitzingen zu „Q Burger und Bar“. Die Vorsitzenden Marika Burggraf und Ralf Wagner aus Michelfeld freuten sich über den Besuch des stellvertretenen Fan-Beauftragten der Fürther Stefano Ridolfo und des Top-Torschützen vom Kleeblatt Tobias Mohr. Mohr kam von Alemannia Aachen aus der Regionalliga zur SpVgg Fürth und zählt seitdem zu den Leistungsträgern. Zusammen mit dem Stürmer Daniel Keita-Ruel führt er die Torschützenliste in Fürth an. Gute zwei Stunden blieben die Gäste und ließen sich von den neugierigen Fans ausfragen. Natürlich war das Spiel vom Vortag, dass Topthema, da Tobias Mohr beim 3:2-Sieg gegen Magdeburg zwei Vorlagen beisteuerte. Um 22 Uhr, nachdem alle Autogramm- und Fotowünsche erledigt waren, brachen sie wieder, mit zwei Bocksbeuteln im Gebäck, Richtung Ronhof auf. Kassier Manuela Wagner und Schriftführer Helmut Burggraf verteilten anschließend noch die Weihnachtsgeschenke an die Fanklub-Mitglieder, heißt es in der Pressemitteilung.