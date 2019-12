Wiesentheid vor 49 Minuten

Weihnachtsbegegnung an neuem Platz

Erstmals fand die Wiesentheider Weihnachtsbegegnung am Platz vor der Mauritiuskirche statt, der diesmal von der Gemeinde organisiert wurde. Zwar hatte das stürmische und regnerische Wetter rechtzeitig zum Start am Nachmittag aufgehört. Der Zuspruch von Seiten der Besucher ließ gerade in den Abendstunden jedoch etwas zu wünschen übrig.