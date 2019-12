Kitzingen vor 38 Minuten

Weihnachtliches aus der Musikschule

Wenn für viele die „stade“ Zeit beginnt, herrscht in der Musikschule der Stadt Kitzingen Hochbetrieb. Schüler und Lehrkräfte erarbeiten traditionelle und populäre Weihnachtslieder sowie Stücke, die weihnachtlich angehaucht sind. Präsentiert werden sie laut Pressemitteilung an drei Terminen: Unter dem Motto „ Jingle Bells - bekannte und beliebte Weihnachtslieder“ erfreuen insbesondere jüngere Schüler und Ensembles am Mittwoch, 11. Dezember, um 18 Uhr in der Rathaushalle ihre Zuhörer. Streicherklänge zum Advent ertönen am Freitag, 13. Dezember, ab 18 Uhr in der Alten Synagoge wenn das Streichorchester unter Leitung von Mary Lynn Zack gemeinsam mit dem Vororchester zum vorweihnachtlichen Innehalten und Genießen einlädt. Am Mittwoch, 18. Dezember, um 18 Uhr erwartet die Zuhörer ein musikalisches Bilderbuchkino mit weihnachtlichem Inhalt, wenn Schüler und Lehrkräfte der Musikschule die berühmte Ballettmusik „Der Nussknacker“ von Peter Iljitsch Tschaikowsky zu Gehör bringen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.