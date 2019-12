Mainstockheim vor 13 Minuten

Weihnachtliche Überraschung beim Päckchenschießen

Beim Päckchenschießen 2019 ließ die Schützengesellschaft Mainstockheim das Vereinsjahr ausklingen. Es fanden sich etwa 50 Teilnehmer ein, von denen sich 37 am Päckchenschießen versuchten. Damit wurde der Teilnahmerekord aus dem Vorjahr nur knapp verfehlt. Im Vordergrund stand jedoch wie gewohnt der Spaß an der Sache und das ungezwungen gemütliche Beisammensein, heißt es in einer Pressemitteilung.