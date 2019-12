Volkach vor 41 Minuten

Weihnachtliche Musik hilft der Genesung

Seit 25 Jahren ist es in der Helios Klinik Volkach Tradition, dass der Förderring Gesundheit Mainschleife Volkach mit weihnachtlicher Musik die Patienten in der Adventszeit erfreut. Dies geschieht ganz im Sinne des Vereinsziels: „Mehr Menschlichkeit in der Medizin“, wie es in einer Pressemitteilung der Klinik heißt. Während klangvolle Melodien erklingen, gehen Mitglieder des Förderrings zusammen mit der Klinikgeschäftsführerin durch die Patientenzimmer, überreichen kleine Schutzengel und überbringen die besten Wünsche für ein frohes Fest und ein gesegnetes Neues Jahr. Dies kommt bei den Patienten gut an, die hoffen, dass diese Tradition beibehalten wird, wie es am Ende der Mitteilung heißt.