Weihnachtliche Geschichten mit Frech, Fromm, Fränkisch

Wenn am ersten Samstag im Dezember das Ensemble von "Frech, Fromm, Fränkisch" zu "Gschichtli und Gedichtli" in die Rathaushalle lädt, die Erlacher Wirtshausmusikanten spielen und das Publikum gemeinsam singt – dann ist Weihnachten. Das schreibt das Ensemble in einer Mitteilung. Als am Ende des Abends die Lichter ausgingen und "Stille Nacht" erklang, blieb kaum ein Auge trocken, heißt es.

Karin Böhm beeindruckte mit in Mundart vorgetragenen Gedichten. Da wird der Weihnachtsstress zum "Weihnachtsschräß" und viele Zuhörer dürften sich in vergangene Tage zurückversetzt gefühlt haben. Walter Vierrether bedient eher das Schräge, bisweilen auch Frivole. Da geht es schon einmal ungesittet auf dem Christkindlesmarkt zu und koreanische Touristen staunen über die trinkfesten Deutschen. Gerda Mengler als dritte Leserin traf mit Texten von Hannelore Elsner und der "Geschichte vom Herzen" eines unbekannten Autors das Publikum ins selbige. Am Ende haben 120 Besucher einige hundert Euro in die Kasse gespült, die nach Abzug aller Unkosten an das Projekt "Den Kindern ein Lächeln schenken" geht.