Weihnachten naht: Marktturm wird zur Riesen-Adventskerze

Woher man weiß, wann es Zeit ist, die Weihnachtsdeko vom Dachboden zu holen? Wenn die Kitzinger ihren Marktturm wieder zur laut Stadtmarketingverein "größten Adventskerze Bayerns" machen.

Genau das ist am Dienstag passiert. Am Morgen haben Hans-Jürgen Krause (links) und sein Kollege Max Jahr von der Firma Metallbau Gerlach wieder die selbstgebaute, rund 70 Kilo schwere Konstruktion in 39 Metern Höhe angebracht. Kein Grund, nervös zu werden für die beiden Männer. Man mache das schließlich schon seit acht Jahren, sagte Krause entspannt.

Für Lampen und Leitungen sorgten anschließend noch die Elektriker. Damit ist Kitzingen jedenfalls bereit für die Adventszeit. Ab Freitag, 29. November, leuchtet der Marktturm dann weithin sichtbar als Riesenkerze.