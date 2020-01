Kitzingen vor 1 Stunde

Weihnachten in Altötting

Altötting über die weihnachtliche Festzeit erlebten die Teilnehmer einer Freizeit des Katholischen Seniorenforums im Dekanat Kitzingen. Das Caritashaus St. Elisabeth bot den entsprechenden Rahmen für die Weihnachtstage in einer gleichgesinnten Gemeinschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. Besinnung, Gesang, Begegnungen, Austausch und gemeinsamen Gottesdienstbesuche in den Kirchen des Wallfahrtsort und der Gnadenkapelle gaben immer wieder Grund zur Freude und Dankbarkeit. Weitere Höhepunkte der Freizeit war die Fahrt ins Salzkammergut nach St. Wolfgang und nach Maria Plain. Begleitet wurde die Fahrt von Christa Walter und Hildegard Mark.