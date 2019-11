Volkach vor 1 Stunde

Weihnachten im Schuhkarton: Volkacher Schüler machen mit

Mehr als 100 liebevoll verzierte und mit Geschenkpapier verpackte Schuhkartons schickten die Schüler der Grund- und Mittelschule Volkach auf eine weite Reise, um ärmeren Kindern aus den Elendsvierteln Osteuropas und Südafrikas an Weihnachten eine Freude zu bereiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses soziale Hilfsprojekt, wurde mittlerweile zum zwölften Mal an der Schule durchgeführt. In diesem Jahr auf Initiative und unter der Leitung von Förderlehrer Nicolas Fries. Von Spielsachen über Süßigkeiten und Bilderbüchern bis hin zu Bekleidungs- und Hygieneartikeln reichte die breite Palette der Geschenke. Darüber hinaus wurden auch Geldbeträge gespendet. Viele Lehrer unterstützten mit ihren Schülern auf diese Weise das Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“, die weltweit größte Geschenk-Aktion für Kinder in Not.