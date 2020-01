Sommerach vor 1 Stunde

Weidenflechtkurs erfreut sich großer Beliebtheit

Die Weidenflechtkurse des Vereins für Orts-, Obst- und Gartenpflege Sommerach erfreuen sich großer Beliebtheit. So sind die zwei terminierten Lehrgänge alljährlich schon Wochen vor Kursbeginn längst ausgebucht. "Bei den vielen Anfragen", so Organisator Valentin Kestler (hintere Reihe Vierter von rechts), "müssen wir leider schon die eine oder andere Absage erteilen." Am vergangenen Wochenende trafen sich 14 Männer und Frauen aus Wiesenbronn, Unterpleichfeld, Sommerach und Nordheim, um in der Pfropfrebengenossenschaft in Sommerach erste Erfahrungen in punkto Weidenflechten zu sammeln. Zum Lehrgangs- Werkzeug gehörten neben dem Schnitzmesser eine Gartenschere, ein Fleischhaken sowie eine Schnur. Im Kurs flochten die Teilnehmer unter der Leitung des 88-jährigen Hans Schönberger (vorne, Zweiter von links) aus Wiesenbronn und dessen Assistenten Bernhard Weisensee (Sommerach, vorne links) einen Henkelkorb. Laut Mitteilung von Kestler waren die Teilnehmer mit großem Eifer bei der Sache. Als Erinnerung an den Lehrgang konnten die Teilnehmer nach Abschluss des Kurses den selbst geflochtenen Weidenhenkelkorb mit nach Hause nehmen. Wie erwähnt, der zweite in Kürze stattfindende Weidenflechtkurs ist längst ausgebucht. "Uns liegen bereits jetzt Anfragen für das nächste Jahr vor", berichtet Valentin Kestler und verweist auf eine baldmöglichste Anmeldung für das Jahr 2021.