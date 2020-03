Wegweiser durch den Landkreis Kitzingen für Menschen mit Behinderung

Als neuen Service hat das Landratsamt einen Wegweiser für Menschen mit Behinderung im Landkreis Kitzingen erstellt, der ab sofort erhältlich ist. Die Broschüre informiere über Einrichtungen und Dienste für Menschen mit Behinderung im Landkreis Kitzingen, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Der Landkreis Kitzingen fördere die Inklusion, betont Landrätin Tamara Bischof. Die neue Broschüre soll Betroffenen und Angehörigen die Informationen geben, um wichtige Ansprüche und Rechte kennenzulernen und nennt zuständige Stellen und Adressen.

Der Wegweiser beinhaltet Beratung und Information, den Schwerbehindertenausweis, Nachteilsausgleiche, Kinder, Jugendliche und Familien, Wohnen und Arbeiten sowie Selbsthilfegruppen als Themen.

"Die 60-seitige Broschüre wurde im gut lesbaren DIN-A4-Format gedruckt, außerdem haben wir die Texte in Zusammenarbeit mit dem 'Netzwerk Verständliche Sprache' bewusst einfach gehalten", sagt Herbert Köhl, Behindertenbeauftragter des Landkreises.

Ende 2019 lebten im Landkreis Kitzingen 13 600 Menschen mit Behinderung, das waren rund 15 Prozent Landkreis-Einwohner. Davon galten 8750 Personen aufgrund ihres Grades der Behinderung von mindestens 50 Prozent als schwerbehindert. Das waren circa acht Prozent.

Der Wegweiser, der mit der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) in Kitzingen erstellt wurde, ist kostenfrei erhältlich im Landratsamt, in den Gemeindeverwaltungen, in der VdK-Geschäftsstelle, in den Mainfränkischen Werkstätten, bei der EUTB, im Pflegestützpunkt des Landkreises und im Internet unter www.kitzingen.de