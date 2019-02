Wegweiser angefahren

Am Mittwochmorgen stieß in der Marktbreiter Straße in Obernbreit ein Verkehrsteilnehmer gegen zwei Wegweiser. Der 75-jährige VW-Fahrer blieb aus Unachtsamkeit beim Vorbeifahren an den Wegweisern hängen, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.