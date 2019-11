Hörblach vor 1 Stunde

Wegen Übermüdung von

Fahrbahn abgekommen

5800 Euro Schaden



Ein plötzlicher Sekundenschlaf war vermutlich die Ursache eines Unfalls am Montagnachmittag in Hörblach. Wie die Polizei mitteilt, war ein 83-Jähriger von Kitzingen in Richtung Volkach unterwegs, als er auf der Höhe von Hörblach ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und lenkte anschließend wieder nach rechts über die Fahrbahn.