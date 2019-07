Wegen Trockenheit: Brachflächen zur Futternutzung freigegeben

Aufgrund des Futtermangels infolge anhaltender Trockenheit hat das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eine allgemeine Freigabe zur Nutzung von brachliegenden Flächen zur Futternutzung erteilt.

Für landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Kitzingen bedeutet dies, dass sowohl Brachflächen, die als ökologische Vorrangflächen dienen, als auch andere Brachflächen (glöz-Flächen) zur Futtergewinnung genutzt werden dürfen.

Auch Beweidung erlaubt

In der Mitteilung heißt es weiter, dass eine Beweidung ebenso möglich ist wie eine Schnittnutzung. Die Umcodierung der Brachflächen wegen Futternutzung und eine entsprechende Meldung an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen sind nicht notwendig. Neben der Futternutzung im eigenen Betrieb können die Brachflächen durch Weitergabe an Dritte auch im Rahmen der Nachbarschaftshilfe verwendet werden.

Besondere Vorgaben für Nutzung

Bei Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen gelten für betroffene Flächen allerdings besondere Vorgaben. Das bedeutet bezüglich der KULAP-Maßnahme B47 „Jährlich wechselnde Blühflächen“, dass im Bedarfsfall eine Nutzung erst ab dem 02. September zulässig ist, bei der Maßnahme B48 „Blühflächen fünfjährig“ dagegen ist keine Nutzung erlaubt. Auch bei den VNP-Maßnahmen H11 „Extensive Ackernutzung für Feldbrüter und Ackerwildkräuter“ und H12-H14 „Brachlegung auf Acker mit Selbstbegrünung“ ist eine vorgezogene Nutzung bis einschließlich 31. August in keinem Fall möglich.