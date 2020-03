Wegen Corona: Wie Yannik Bergner aus Indien flüchtet

Als Yannik Bergner am 1. März nach einer feucht-fröhlichen Faschingswoche in der Heimat den Flieger nach Indien besteigt, ist von Krise in Deutschland noch nichts zu spüren . Man spricht zwar über Corona, doch das Virus ist zu dieser Zeit noch ein ganzes Stück entfernt. In Indien gelten schon damals Einreiseverbote für Chinesen, Südkoreaner und auch Italiener, nicht aber für Bergner, der mit einem Arbeitsvisum ins Land kommt, ausgestellt von seinem Arbeitgeber, einem Hersteller von Fotovoltaik-Komponenten. Vielleicht wäre Bergner nicht geflogen, hätte er ahnen können, wie schnell sich die Lage wegen des Coronavirus zuspitzen und schließlich außer Kontrolle geraten würde. Spricht man ihn heute, nach geglückter Rückkehr, auf seine überstürzte Rückreise an, dann sagt er: „Ich habe in Indien Krankenhäuser gesehen, und die Situation war so, dass man dort lieber nicht gegen Corona behandelt werden möchte.“

Der 23-Jährige soll für seine Firma Abläufe optimieren

Bergner ist gut erholt, als er Anfang März nach einer Woche Heimaturlaub wieder in Indien eintrifft. Er kennt Land und Leute, seitdem er im August 2019 dort für eine deutsche Fotovoltaik-Firma beschäftigt ist. Als gelernter Industriemeister soll der 23-Jährige Prozesse und Produkte am Standort Boisar verbessern helfen, einer Kleinstadt im Westen, 36 000 Einwohner, bekannt als bedeutender Industriestandort in der Metropolregion Mumbai, aber auch als beliebtes Wochenend-Ausflugsziel mit Stränden, Seen und einer atemraubenden Natur. Mumbai ist etwa zweieinhalb Autostunden entfernt.

Bergner, Spross einer Familie aus der 2200-Seelen-Stadt Mainbernheim, führt in Indien ein privilegiertes Leben. Er wohnt in einer bewachten Siedlung, genießt die Vorteile in der eigenen klimatisierten Wohnung, zwei Schlafräume, großes Wohnzimmer. Aber für ihn fühlt es sich an wie in einem Kokon – er als einziger Deutscher und um ihn herum nur ein paar Cafés und Restaurants. Als Ausländer wird er überall freundlich empfangen, andererseits schauen ihn die Leute auf der Straße an wie einen Popstar und machen Fotos.

Der Plan ist, dass Bergner Ende März seine Mission in Indien beenden und dann nach Hause fliegen wird. Interessiert verfolgt er in diesen Tagen die Nachrichten, erfährt, dass Indien alle Touristenvisa zunächst für ungültig erklärt ; dass in Europa erste Staaten ihre Grenzen schließen und andere nachziehen. Bergner kennt die hygienischen und medizinischen Zustände vor Ort. Einmal besuchte er mit einem Kollegen ein Krankenhaus: „Das war eine bessere Scheune, in der Ratten herumrannten.“ Als Deutschland erste Rückholaktionen für seine Bürger in die Wege leitet, redet auch Bergner mit seinem Chef. Kurzfristig bucht er am 18. März einen Flug für den 21. März mit Gulf Air nach Deutschland. Da viele Direktverbindungen abgesagt sind, muss er einen Umweg nehmen über die arabische Halbinsel mit Zwischenstopp in Bahrain.

Im Gästehaus angekommen, wird ihm der Zutritt verweigert

Dann überschlagen sich fast stündlich die Ereignisse: Indien gibt bekannt, dass ab Sonntag, 22. März, ein Einreisestopp gilt. Am Samstag, den 21., so erfährt Bergner von einem Kollegen, sollen alle Firmen des Landes geschlossen werden. Um Zeit zu gewinnen, packt er am Freitagabend rasch seine Sachen und bucht ein Zimmer in einem über die Firma bekannten Gästehaus in Mumbai. Als er um Mitternacht dort ankommt, verweigern ihm die Sicherheitsbeamten den Zutritt: keine Europäer, heißt es, Corona! Bergner telefoniert mit seinem Kollegen, fährt durch die leergefegten Straßen Mumbais, dieses 28-Millionen-Einwohner-Molochs, und klappert zwei, drei Hotels ab. Doch die dürfen seit 0 Uhr keine neuen Reservierungen mehr annehmen. Es ist gegen 3 Uhr in der Nacht, als er mittels Online-Buchung doch noch ein Zimmer bekommt. Der Portier datiert die Reservierung einfach um einen Tag zurück.

Ein junger Deutscher, nachts auf sich allein gestellt in einer fremden Riesenstadt – da gerät mancher schon mal in Panik. Doch Bergner erzählt seine Geschichte ohne Pathos. „Ich bin da eher genervt als ängstlich, habe mich mehr über die Leute aufgeregt, weil nichts geklappt hat“, sagt er. Und: „Ich hatte mich schon darauf eingestellt, am Flughafen zu schlafen.“ Dort geht am Abend des 21. März sein Flieger: zuerst nach Bahrain, dann – nach einer Stunde Aufenthalt – noch einmal sechs Stunden nach Frankfurt. Als er dort am Morgen des 22. März ankommt, setzt er sich wie gewohnt in den ICE mit Ziel Richtung Heimat. Die Eltern in Mainbernheim sind froh, als er endlich da ist. Denn auch seine jüngere Schwester hängt in diesen Tagen fest. Am anderen Ende der Welt, in Brasilien, wartet sie auf ihre Rückreise aus dem Urlaub. „Sie musste viermal ihren Flug ändern.“ Einen Tag nach Yannik trifft auch sie in Deutschland ein.

Für Yannik Bergner ist jetzt erst einmal Arbeiten von zu Hause angesagt. Im Herbst wird der 23-Jährige dann wieder die Schulbank drücken, um bei der IHK seinen Technischen Betriebswirt zu machen. Geplant war vorher noch, mit der Freundin zu einer Rucksacktour durch Südamerika aufzubrechen. Niemand weiß, ob diese Reise stattfinden wird.