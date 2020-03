Wegen Corona: TSV Sulzfeld initiiert sportliche Spenden-Aktion

Öfter als sonst hat Benjamin Krumpholz seit einigen Tagen sein Smartphone in der Hand. Einerseits weil der Realschullehrer seine Schüler regelmäßig mit Stoff versorgen und Fragen beantworten muss. Andererseits weil der Sportleiter des TSV Sulzfeld jüngst eine zunächst bis zum 3. April laufende Spenden-Challenge über Instagram, einen Onlinedienst zum Teilen von Videos und Bildern, initiiert hat.

Dabei ruft Krumpholz die Follower, also die Nutzer des Profils, dazu auf, sich sportlich zu betätigen und das in ihrer Story oder als Post mit einem Bild oder kurzen Video zu veröffentlichen. Damit auch ersichtlich ist, dass der Nutzer an der Challenge teilnimmt, sollen die Sportler die Story oder den Post mit dem Hashtag #MaustalervsCorona versehen. "Wir präsentieren die hochgeladenen Bilder und Videos dann auf unserer Seite und spenden für jede Story 50 Cent und für jeden Post einen Euro", erklärt der Sportleiter.

Spender erhöhen die Summe

Die Spendenhöhe hat Krumpholz vorerst auf 250 Euro begrenzt. Allerdings haben sich bereits die Sparkasse Mainfranken und ein Nutzer, der nicht genannt werden möchte, beteiligt und die Summe bereits mehr als verdoppelt. Krumpholz hofft, dass das Ende der Fahnenstange damit noch nicht erreicht ist und sich weitere Spender finden.

Bereits nach zwei Tagen verzeichnete der Verein über 100 Storys und rund 40 Posts. "Ich habe viele Nachrichten von Followern und Vereinsverantwortlichen bekommen, dass sie die Idee sehr gut finden und sich auf jeden Fall beteiligen. Auch die Sportler, die für den Content sorgen müssen, stehen hinter der Aktion", erhält Krumpholz nur positive Resonanz – und hat mit dem Publizieren der Nachrichten einiges zu tun. Dennoch hofft er, dass sich noch mehr Vereine aus der Umgebung beteiligen, "für den guten Zweck laufen", und Bilder mit dem entsprechenden Hashtag veröffentlichen.

Idee kommt aus Waldbrunn

"Ich habe viele Storys meiner Follower durchgeklickt. Jeder hält sich irgendwie fit. Sie machen keinen Sport, weil wir die Challenge machen, sondern aus eigenem Interesse. Die Challenge soll nur Anreiz sein, etwas Gutes zu tun", sagt Krumpholz. Das sei auch einer der Gründe gewesen, die Aktion zu starten. Inspirieren zu der Idee ließ sich der Funktionär überdies von der Initiative des SV Waldbrunn. Der Verein aus dem Würzburger Umland startete am vergangenen Wochenende eine ähnliche Aktion. Unter dem Motto "Sport against Corona" rufen die Begründer dazu auf, sich sportlich zu betätigen in Form eines Laufs oder eines Work-Outs und dann zu spenden – also der Teilnehmer spendet.

"Ich wollte die Idee nicht kopieren. Denn die gehört Waldbrunn exklusiv. Ich wollte etwas Eigenes machen. Schließlich haben wir in den vergangenen Jahren sehr von Instagram profitiert. Daher wollten wir etwas zurückgeben", meint Krumpholz. Schließlich ist die Instagram-Seite die meist gefolgte unter den Amateurclubs mit knapp 10 000 Nutzern. An wen der Betrag letztlich gespendet wird, ist noch offen. Das möchte der 32-Jährige die Follower per Abstimmung entscheiden lassen. Präferieren würde der Sulzfelder aber natürlich eine gemeinnützige Einrichtung aus der Region.