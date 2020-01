Dettelbach vor 1 Stunde

"Waterloo" und mehr in der Maintalhalle

Mit dem Lied "Waterloo" eroberten Abba 1974 den Pop-Olymp. In den darauf folgenden Jahren schrieben sie Musikgeschichte. Am Mittwoch, 29. Januar, ab 20 Uhr fängt in der Maintalhalle in Dettelbach das "Abba - The Tribute Concert" die Faszination dieser Band und der dazugehörigen Ära ein, wie es in der Ankündigung heißt.