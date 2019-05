Dettelbach vor 7 Stunden

Wasserwacht Dettelbach spendet 3825 Euro an Imkereizentrum

72 Kinder der Wasserwacht Dettelbach haben sich voll ins Zeug gelegt und in drei Stunden über 3000 Bahnen im Hallenbad Dettelbach geschwommen, das sind umgerechnet 75 Kilometer für den guten Zweck. Denn das Geld, das der Schwimmnachwuchs für jede Bahn von Eltern, Großeltern oder sonstigen Unterstützern bekommen hat, ging an das Imkereizentrum der Mainfränkischen Werkstätten in Schwarzenau. Am Ende waren es exakt 3825,74 Euro, die in der Spendenbox gelandet sind. "Voll der Wahnsinn", nannte das Jugendleiterin hocherfreut. Und auch der Geschäftsführer der Mainfränkischen Werkstätten, Dieter Körber, fand das "eine unglaubliche Leistung". Im Imkereizentrum sind derzeit elf Mitarbeiter mit Behinderung beschäftigt, die schon darauf warten, dass die Kinder der Wasserwacht demnächst bei Ihnen zu Gast sein werden. Denn im Gegenzug für die Spende hat das Imkereizentrum die Schwimmkinder zu einem Besuch nach Schwarzenau eingeladen. Dort können die 5- bis 16-Jährigen dann erleben, wie Honig gemacht wird oder die Bienen in ihrem Stock leben.