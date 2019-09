Volkach vor 1 Stunde

Wassertank und Grill gestohlen

In der Zeit von Mittwochabend bis zum Donnerstagabend wurde in der Kleinlangheimer Straße in Großlangheim aus einem Gartengrundstück ein Wassertank, ein Grill und ein Gerüstbelag gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, beträgt der Wert des Diebesgutes circa 250 Euro.