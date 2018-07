Großlangheim vor 1 Stunde

Wassertank gestohlen

Im Laufe des Dienstagnachmittag stahlen unbekannte Täter aus einem Gartengrundstück, das sich in der Verlängerung der Kleinlangheimer Straße in Großlangheim befindet, einen vergitterten Plastikwassertank. Der Behälter hatte laut Polizei ein Fassungsvermögen von 1000 Litern. Der Zeitwert wird mit 250 Euro angegeben. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.