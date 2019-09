Buchbrunn vor 35 Minuten

Wasserspaß für Klein und Groß in Buchbrunn

Bei sonnigem Spätsommerwetter hatten Kinder und Eltern aus Buchbrunn und Repperndorf viel Spaß am Buchbrunner Brunnen. Der KiGo an Tour hatte Kleine und Große von der Kirche ans Wasser geführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dort wurde eine biblische Geschichte vorgetragen und es wurde die Tauferinnerung gefeiert. Im Anschluss konnte nach Herzenslust im und mit dem Wasser gespielt werden. Weil Wasser bekanntlich hungrig macht, hatten die Eltern für einen Imbiss gesorgt.