Wasserhydranten angefahren

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagfrüh stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Adolf-Oesterheld-Straße in Dettelbach gegen zwei Oberflurhydranten und beschädigte die Halterungen. Der Verursacher machte sich anschließend unerkannt aus dem Staub und hinterließ einen Schaden in Höhe von 600 Euro.