Was im Landkreis los ist: Wohin am Wochenende?

ABTSWIND

Festplatz, Rehweiler Str.: Sa., Weinfest, 18 Uhr Frankenräuber.

CASTELL

Grafschaftskirche: So., 17 Uhr, Bavarian Brass, Casteller Musiktage, Werke von Bach, Händel, Jenkins und Lemmens, Karten: Abendkasse.

DETTELBACH

Cineworld, Mainfrankenpark 21: Fr., 18 Uhr, „Hope for All - Unsere Nahrung - Unsere Hoffnung“, Dokumentarfilm zum Welttierschutztag, Eintritt frei, 19 Uhr, CatVideoFest, Infos: und Karten unter (0 93 02) 93 13 04 oder www.cineworld-main.de . Kultur- und Kommunikationszentrum KuK, Rathausplatz 6: Führung: Sa., 11-12 Uhr, Stadtführung für Einzelgäste, Infos: (0 93 24) 35 60.

GEISELWIND

EventZentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 15-23: Musik: Do. 3.10. bis Sa. 5.10., Monster Festival FEK9, Deutschrock, Bands: Kärbholz, 9mm, Stahlzeit, Goitzsche Front u. a., Infos: www.FEK9-Monsterfestival.de .

GROSSLANGHEIM

Volksschule: Führung: So., 16 Uhr, „Wirtshausgeschichten Großlangheim“.

IPHOFEN

Altstadthotel Bausewein: Führung: Sa., 13.30 Uhr, Führung zum Geschichtsweinberg, Treffpunkt: 13.30 Uhr Altstadthotel Bausewein, 14.15 Uhr Parkplatz Geschichtsweinberg, Infos: (0 93 23) 87 66 70 oder bausewein@t-online.de. Hotel u. Weingut Zehntkeller, Bahnhofstr. 12: Führung: Sa., 11 Uhr, Kellereiführung. Tourist-Information, Kirchplatz 1: Führung: Sa. u. So., 10.30 Uhr, Stadtführung.

IPHOFEN-HELLMITZHEIM

Flatterhaus, Mönchsondheimer Str. 8: Führung: Fr., 19-21 Uhr, Fledermausspaziergang. Innenort: Sa., Kirchweih, 13.30 Uhr Aufstellung Kirchweihbaum, 21 Uhr Live-Musik und Barbetrieb im ASV-Sportheim. So., Kirchweih, 10 Uhr Festgottesdienst, 13.30 Uhr Festumzug, 14 Uhr Historische Bilderschau im Bürgerhaus.

IPHOFEN-MÖNCHSONDHEIM

Kirchenburgmuseum, An der Kirchenburg 5: So., 11-18 Uhr, Herbst- und Kelterfest.

KITZINGEN

Alte Mainbrücke: Fr., 17-22 Uhr, Sa. u. So., 14-22 Uhr, StadtSchoppen. Alte Synagoge, Landwehrstr. 1: Sa., 20 Uhr, Acoustic Revolution, Finally Folk, Karten: Buchhandlung Schöningh oder Abendkasse ab 19 Uhr. Papiertheater, Grabkirchgasse 4: Sa. u. So., 17 Uhr, „Dido und Aeneas oder Die Zwischenzeit des Glücks“, antikes Drama in 16 Akten, ab 12 Jahren. Seiler Pianofortefabrik, Schwarzacher Str. 40, Etwashausen: Fr., 19-22 Uhr, Weltklassik am Klavier: Shoko Kawasaki, Etüden von Chopin, h-Moll-Sonate von Liszt. Tourist-Information, Schrannenstr. 1: Sa. u. So., 11 Uhr, Stadtführung.

MARKTBREIT

Rathaus, Marktstr. 4, Rathausdiele: So., 11 Uhr, Vokalensemble Kreuz und Quer, Chorkonzert, Eintritt frei.

PRICHSENSTADT

Gästehaus Westtor: Führung: Fr., 21 Uhr, Nachtwächterführung. Schützengesellschaft: Sa., Königsproklamation, 17 Uhr Schützenauszug, anschl. Königsessen, 21 Uhr Proklamation, anschl. Ausklang, Schützenhaus, Am Mühlseelein 1.

RÖDELSEE

St. Michaelskirche Schwanberg, Schwanberg 4, Brunnen: So., 15.30 Uhr, Schloss- und Kirchenführung, Treffpunkt: Brunnen vor der Kirche, Eintritt frei, Spenden erbeten.

VOLKACH

Marktplatz: Musik: So., 11-12 Uhr, Marktplatzkonzert. Vogelsburg: So., 17 Uhr, Fränkischer Singkreis, Kirchenkonzert, Chorsätze von Orlando di Lasso, Martin Luther, Hans Leo Hassler, Heinrich Schütz, August Grell, Anton Bruckner, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Max Reger, Hugo Distler und Gustav Gunsenheimer, Eintritt frei, Spenden erbeten.

VOLKACH-ASTHEIM

Mainschleifenbahn: So., 14 Uhr, Rollende Weinprobe im Schienenbus.

WIESENBRONN

Ev. Kirche: Sa., 19.30 Uhr, Wiesenbronner 3Klang, A-cappella-Gruppe, „Wein, Weib und Gesang“.

WIESENTHEID

Pfarrkirche St. Mauritius: Sa., 14 Uhr, „Der Schlosspark im Wandel der Jahreszeiten“, Schlossparkführung, Erwin Jäger; 19 Uhr, Symphonisches Blasorchester Volkach, mit Christian Stegmann (Orgel), Eintritt frei, Spenden erbeten.