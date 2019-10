Was es mit der neuen Sternwarte in Münsterschwarzach auf sich hat

Pater Christoph Gerhard öffnet ein Bild auf dem Computer. Ein schwarzer Hintergrund, darauf hunderte kleine weiße Punkte verteilt. "Das hier ist ein Komet", erklärt der Benediktinerpater und zeigt auf einen der Punkte. Ein Laie erkennt hier kaum etwas. Pater Christoph und sein Mitpater Maximilian Grund kennen sich dagegen auf dem Punkte-Foto bestens aus, erstellen seit Jahren derartige Sternbilder. Seit kurzem in neuer Umgebung, denn: Dem Kloster Münsterschwarzach wurde kürzlich eine neue Sternwarte gespendet.

Die Geschichte begann im September 2018: Pater Christoph bekam das Angebot, die private Sternwarte des verstorbenen Münchner Architekten Maximilian Weishaupt zu übernehmen. Dessen Frau Agathe beauftrage zuvor einen Bekannten der Familie, einen neuen Besitzer zu suchen. Ihr Mann habe gewollt, dass sie in gute Hände komme, sagt Pater Christoph. Die Enkel dieses Bekannten besuchten das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach und so fiel die Wahl auf die Abtei.

Gesamte Sternwarte kam als Spende

Die Kuppel und die astronomischen Geräte kamen ein halbes Jahr später aus dem oberbayerischen Murnau nach Franken. Damit künftig auch Schulgruppen die Sternwarte besichtigen können, wurde ein Gebäude darunter gebaut. Auch hierfür fand sich ein Sponsor: Norbert Schüller, der persönlich eng mit der Abtei verbunden ist, entschied sich nach dem Besuch in Murnau, das Projekt zu unterstützen.

In dem weißen Unterbau steht ein Computer, ein Fernseher ist daran angeschlossen. An den Wänden hängen Bilder von Sternen, geschossen von Pater Christoph. Der 54-jährige Hobby-Fotograf und Astronom brachte sein langjähriges Hobby mit ins Kloster, seit 1986 ist er in Münsterschwarzach. "1983 habe ich die ersten Bilder gemacht. Auf Film, von Hand nachgeführt", erzählt er. Heute gehe das meiste computergesteuert vonstatten. "Solche Aufnahmen", sagt er und zeigt auf eines der Bilder, "haben oft eine Belichtungszeit von mehreren Stunden."

Auch Pater Maximilian begeistert sich schon lange für Astronomie. Er habe bereits als Schüler ein kleines Teleskop besessen. "Das habe ich heute noch", sagt der 38-jährige gebürtige Erfurter. Durch Pater Christoph sei er richtig auf den Geschmack gekommen. Bevor das Kloster im Besitz der neuen Sternwarte war, diente eine kleine Hütte mit abnehmbarem Dach als solche.

Zusammenarbeit mit Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach geplant

In der neuen Kuppel ist alles professioneller. Es ist dunkel und eng. Ein riesiges Spiegelteleskop steht in der Mitte des Raumes. Rundherum kleben Fotos an der Wand: vom Abbau der Sternwarte in Murnau, vom Verladen der Kuppel mit einem Kran, vom Rohbau in Münsterschwarzach, von der Spenderin Agathe Weishaupt händeschüttelnd mit Pater Christoph. Sein Mitpater dokumentierte alles. Man ist sichtlich stolz auf die neue Sternwarte.

In Zukunft könnten Schüler des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach, für das ein Bau einer Sternwarte ohnehin geplant war, die neue Errungenschaft mitnutzen. Wie das genau aussehen und welchen Umfang dies haben wird ist jedoch noch unklar."Die Sache ist, ich brauche jemanden, der wirklich dauerhaft da ist und sich dafür engagiert." Deshalb gebe es auch bislang keine öffentlichen Führungen. Auf jeden Fall aber wird die neue Sternwarte in den Kursen von Pater Christoph zum Einsatz kommen, die er zum Thema 'Astronomie und Glaube' hält.

An diesem Morgen, erzählt Pater Christoph, sei er um halb vier aufgewacht und habe den Kometen fotografiert. Bei der Frage, wie viele Nächte sie in ihrer Sternwarte verbringen, schauen sich die beiden Männer an. "Ach, ich glaube so 50 im Jahr", sagt Pater Christoph. Und im Moment sei auch etwas Interessantes am Himmel zu sehen: "Wir haben das zweite sichere Objekt aus einem anderen Sternensystem, das im Moment durch das Sonnensystem fliegt." Ein russischer Astronom hat den Gast aus dem fremden Sonnensystem erst vor wenigen Wochen entdeckt.