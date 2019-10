Was die Kirchweih in Geiselwind in diesem Jahr bietet

Die Murrmänner und ihre Katzen laden zur Kirchweih in Geiselwind ein. Am Wochenende wird dort gefeiert. An diesem Samstag, 19. Oktober, wird gegen 14.30 Uhr der Kirchweihbaum aufgestellt, den die Burschen vorher zusammen im Wald geholt haben. Um 18 Uhr wird in der Kirche traditionell ein ökumenischer Gottesdienst mit den Murrmännern und Murrmanskatzen gefeiert, der einen Ruhepol in der hektischen Kirchweih-Woche darstellt. Um 20 Uhr wird wieder im Krone-Saal getanzt, diesmal zu Musik von "Choice of Noise", organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr.

Der Sonntag stellt den Höhepunkt der Kirchweih dar, wenn ab 13.30 Uhr der Umzug durch die Straßen rollt. Wie jedes Jahr haben sich die Kirchweihburschen wieder viel Mühe gegeben, um vor allem lustige, teils aber auch ernstere Geschichten des vergangenen Jahres auf einen Umzugswagen zu bauen. Unterstützt werden die Geiselwinder aus der Nachbarschaft.

Anschließend folgt von der Treppe der Bäckerei Müller am Marktplatz die Predigt von Christian Lang. Er kommentiert in fränkischer Reimform das Dorfgeschehen in humorvoller, aber teilweise auch kritischer Form.

Bürgermeister lädt zum Frühschoppen

Zudem ist Sonntag Tag der offenen Tür in Geiselwind, an dem viele Unternehmen, oft mit Speis und Trank und anderen Angeboten, ihre Tore öffnen und ihren Betrieb und Produkte präsentieren. Am Sonntag ist auch das Murrmann-Museum im Rathaus von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Montag lädt Bürgermeister Ernst Nickel zum mittlerweile 14. Kirchweih-Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück um 10.30 Uhr in den Saal des Gasthofs Krone. Abends gegen 21 Uhr wird die Predigt im Krone-Saal erneut verlesen, bevor um Mitternacht die Kirchweih begraben wird.