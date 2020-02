Warum der VdK-Landkreisfasching eine Erfolgsstory ist

"Ohne euch Narren wäre unsere Welt ärmer", lobte Vizelandrat Robert Finster in der VdK-Landkreisfaschingssitzung die Verantwortlichen und Akteure der Albertshöfer Faschingsesellschaft Höpper-Elfer und sprach von einem "wunderbaren Programm". Er betitelte in der ausverkauften Gartenlandhalle den Landkreis als Faschingshochburg und VdK-Kreisvorsitzender Hartmut Stiller sprach von einer Erfolgsstory der VdK-Landkreisfaschingssitzung, die Roswitha Kramer vor 17 Jahren initiiert hatte.

"Ich hoffe, dass wir noch weitere 20 Jahre zusammenarbeiten, davon profitieren wir alle", sagte der Gesellschaftspräsident des Höpper-Elfers, Elmar Gimperlein. Zusammen mit dem Prinzenpaar Anke Plömpel und Ralf Kraus ehrte er Hartmut Stiller und den VdK-Kreisgeschäftsführer Klaus-Peter Mai mit dem Verdienstorden der Gesellschaft in Silber. Den Sessionsorden erhielten die VdK-Ehrenamtlichen Karl Memmel, Helmut Schleyer, Clarissa Schmaderer, Ingrid Jordan, Heinrich Schuster, Gustav Patz, Christa Willacker, Helga Renner, Klaus-Peter Mai, Hartmut Stiller sowie den Vizelandrat Robert Finster. Derweil durften sich Marlies Gurrath-Wagner, Günter Niedner, Ernst Hart, Edith Eberlein, Gerhard Brunner, Andreas Stöcklein, Franz Haberkorn, Anneliese Sternacker sowie Mainstockheims Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs über Höpper-Elfer-Pins freuen.

Reise ins Abenteuerland

Nach dem Einzug des Elferrats und des Sitzungspräsidenten Philipp Wenkheimer mit dem Spielmannszug hatte Elmar Gimperlein die Gastelfer aus Erlangen-Bruck und vom Schwander Carnevalsclub willkommen geheißen. Den Anfang der Tanzdarbietungen machten die kleinsten Akteure der Bobberlie. Mit einer tollen Choreografie nahmen sie unter Pur-Klängen das Publikum mit auf eine Reise ins Abenteuerland.

Ebenso viel Applaus ernteten die Mädels der Prinzengarde, Juniorengarde, die Minis und die Wild Boys. Eine Augenweide bildete auch das erst acht Jahre Tanzmariechen Mila Hauke. "Ich lass mich doch nicht veräppel, ich brauch des neueste I-phone von Apple", wies Noah Sattes als Büttenredner seine Mutter an. Denn sie habe ihm ein Nokia-Handy zu Weihnachten schenken wollen, doch so eine Antiquität habe er sofort abgelehnt, wollte er sich bei seinen Freunden doch nicht blamieren.

Crash-Kurs im Haarstyling

Auch das professionelle Duo Lubber & Babbo begeisterte das Publikum mit einem amüsanten Dialog einer Zeitreise auf der Bühne. Sie fabulierten unter anderem über die Rede von Bundeskanzler Markus Söder bei der Einweihung des Berliner Flughafens im Jahr 2031. Ihr Leid, beim Versuch ihre Haare zu stylen, beklagte Nicole Starkmann in der Bütt. Auch ihre Freundin Sabine habe ihr wegen des Malheurs nicht helfen können, stattdessen habe sie ihr Mann dazu verdonnert, die Aushilfe im Frisörsalon zu mimen und auch noch Elternsprecher in der Schule zu werden. Nach einem Crash-Kurs in Haarstyling habe sie ihre ersten Frisur-Versuche bei ihrem Dackel unternommen und danach musste ihr bemitleidenswerter Peter als Model herhalten. Reihenweise Anschläge auf die Lachmuskeln der Gäste startete der Wonfurter Wolfgang Voit in der Bütt.

"Als Gentlemen im alten Stil mit Sexappeal" stellte sich Peter Kuhn von der Schwarzen Elf in Schweinfurt vor. Mit Schirm, Charme und Melone kalauerte er über den Brexit und verkündete, dass Englands Regierungschef Boris Johnson noch ein paar Spinner zum Mitregieren sucht, während Prinz Charles über eine Altersteilzeit nachdenkt, sollte die Queen doch irgendwann abdanken. "Es ist schicker, in Liverpool bekloppt als in Deutschland bescheuert zu sein", witzelte Peter Kuhn über die Glanztaten von Verkehrsminister Andreas Scheuer. Derweil könne man Markus Söder feiern als den Prinz Charles Bayern.

Die Mitwirkenden

Elferrat: Michael Uhl, Timo Gallena, Claus Tauscher, Benjamin Jordan, Philipp Wenkheimer, Axel Ehliger, Rudi Darlapp, Wolfgang Weihprecht, Stefan Kufner, Peter Most, Kai Fuchs, Frank Gimperlein, Niko Uhl, Christoph Bayer, Anton Gernert, Stefan Enck, Elmar Gimperlein, Martin Uhl, Daniel Merz, Erich Wenkheimer, Michael Lapp, Sven Reitmeier, Lars Sattes, Norbert Uhl, Ralf Spiegel, Swen Wendemuth, Christian Gimperlein, Martin Weichsel, Floran Raab, Martin Wolfarth; Prinzengarde: Vanessa Böhm, Romina Oswald, Selina Rumpel, Lilli Pudenz, Mara Machwart, Rebecca Reidelbach, Melissa Ritz, Julia Sieber, Emmi Wendemuth, Melissa König, Verena Laumer, Jasmion König, Sophia Schuck, Leonie Schmid, Annika Lapp, Trainerinnen Alex Will und Janina Reitmeier. Bobberli: Sarah Übelacker, Sophie Uhl, Alina Bauer, Kaylee Herron, Andrea Gliga, Felicitas Bohnet, Emilia Gallena, Lia Böhm, Jasmin Hertrich, Lilly Hertrich, Mathilda Rauh, Nele Kretzschmann, Sina Uhl, Felia gernert, Mia Senft, Michaela Frank, Jana Senft, Maya Lange, Rommy Endres, Mila Hauke, Luisa Rauh, Amelia Janneck, Emma Hirth, Sophia Knauer, Hannah Karper, Lena Fuchs, Mathilda Niedermeier, Alexia-Elena Stanciu, Lucy Klossek, Trainerinnen Emmi Wendemuth, Heikle Wendemuth und Annika Lapp; Minis: Mara Schleyer, Lara Meier, Pauline Böhm, Lee-Ann Weichsel, Selina Grieb, Yanina Zeptner, Amy Weichsel, Nele Wolf, Anni Busigel, Leana Gernert, Nicole Wiedmann, Nora Aigner, Sophie Alischer, Trainerinnen Bettina Felbinger und Heidi Töpfer; Wild Boys: Dominik Sattes, Noah Sattes, Elias Kreis, Moritz Kreis, Mario Schmer, Aaron Plömpel, Fabio Cangelosi, Veit Winter, Justin Schmidt, Linua Weihprecht, Alexander Palaez, Jannis Funk, Veit Thomas, Milan Mäder, Trainerinnen Sonja Sattes und Laura Plömpel; Juniorengarde: Lukas Töpfer, Justus Weendemuth, Emilia Plomitzer, Leonie Schafferhans, Lena Raab, Leonie Haag, Janina Wagner, Emely Gassner, Luna Böhm, Jana Rabenstein, Kristina Schraud, Amelie Schafferhans, Valentina Mark, Trainerinnen Tina Starkmann und Cindy Reitmeier; Männerballett: Patrick Uhl, Dominik Gernert, Stefan Schwarz, Martin Weichsel, Swen Wendemuth, Michael Lapp, Christoph Bayer, Christian Koch, Sebastian Kaidel, Dominik Hofmann, Kevin Heinrich, Trainerinnen Tanja Enck, Heidi Töpfer und Selina Tschischka; Senk & Spreisfuss-Hopsers: Florian Brixner, Sven Semmler, Frank Stenzel, Christian Karch, Johannes Knott, Steffen Matthaei, Christian Guni, Frank Geiger, Martin Pique, Christian Hauke, Trainer Ralf Spiegel und Helge Reiter, Betreuerinnen Michaela Gutjahr und Sina Winter; Tanzmariechen Mila Hauke (Albertshofen) Büttenredner: Noah Sattes (Albertshofen), Nicole Starkmann (Etwashausen), Wolfgang Voit (Wonfurt), Peter Kuhn (Schweinfurt)Lubber & Babbo (Matthias Schmelzer und Thomas Klug aus Oberschwappach), Musik: Duo Meyer;