Warum auch Kläranlagen mit dem Klimawandel kämpfen

Wie funktioniert eigentlich eine Kläranlage? Die „Naturhelden“, die Kindergruppe des Bund Naturschutzes Volkach, erfuhren es bei einer Führung und verfolgten mit Udo Steinbauer, dem Chef der Kläranlage, den Weg des Abwassers durch die einzelnen Stationen der Kläranlage.

Dabei wurde mit Hilfe eines spannenden Quiz die Wichtigkeit der Kläranlage für Natur und Umwelt schnell deutlich, wie es im Schreiben an die Presse heißt. Denn ohne die drei Reinigungsstufen der Volkacher Kläranlage, nämlich der mechanischen Vorreinigung durch Rechen und Sandfang, der biologischen Reinigung durch Mikroorganismen und der chemischen Reinigungsstufe würden Feststoffe, Nitrat und Phosphor die Gewässer und das Grundwasser Volkachs stark belasten. Stattdessen fließt am Ende klares Wasser in die Volkach.

Die Naturhelden erfuhren außerdem, dass auch die Volkacher Kläranlage zunehmend mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen hat: lange Trockenperioden gefolgt von Starkregen und die in den vergangenen Jahren deutlich verkürzte Weinlesezeit trieben Kanalisation, Regenüberlaufbecken und die Kläranlage immer häufiger an ihre Belastungsgrenze, so die Mitteilung.

Auf dem elf Meter hohen Faulturm, der die Feststoffe aus dem Vorklärbecken enthält, erklärte Udo Steinbauer dann, dass aus dem entstehenden Methangas im eigenen Blockheizkraftwerk Strom erzeugt wird. Und für die Artenvielfalt wird mit einem Insektenhotel, einer Wasserstelle, Sandflächen und Steinhaufen auf dem Gebiet der Kläranlage auch etwas getan, wie es abschließend heißt.