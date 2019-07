Warten auf Fördermittel für das Digitale

Bald ist die Schule im Willanzheimer Ortsteil Hüttenheim Geschichte, zum neuen Schuljahr werden die Kinder schon im Neubau in Willanzheim unterrichtet. Jetzt tagte noch einmal die Schulverbandsversammlung mit Vertretern aus Seinsheim und Willanzheim im Lehrerzimmer und legte mit dem Beschluss des Haushalts die finanziellen Grundlagen für dieses Jahr.

Der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen, Günther Schell, hatte der Verbandsversammlung die Eckdaten des Haushalts für 2019 vorgestellt und die Zahlen erläutert. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Demnach stehen im Verwaltungshaushalt 217 600 Euro und im Vermögenshaushalt 120 000 Euro zur Verfügung. Die Ansätze im Verwaltungshaushalt erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 59 200 Euro, weil die Miethöhe für das dann fertig gestellte neue Schulhaus anteilig eingerechnet wird und die Mittagsbetreuung zum Schuljahresbeginn 2019/2020 ihren Betrieb beginnen soll.

Im Vermögenshaushalt werden insgesamt 100 000 Euro für Inventar und Möblierung eingestellt. Aus dem Förderprogramm für die Digitalisierung sind 20000 Euro für 2018 und 2019 enthalten. Allerdings müssen dazu auch die Fördermittel fließen, denn der Freistaat Bayern hat sein Programm zunächst gestoppt. "Glasfaser kommt, aber für die Ausstattung in der Schule fehlt derzeit die Förderung", ist Willanzheims Bürgermeisterin und Verbandsvorsitzende Ingrid Reifenscheid-Eckert mit der Situation unzufrieden. Anschaffen dürfe man noch nichts, weil es rückwirkend keine Förderung gebe. Wobei auch die Verlegung des Glasfaserkabels eine gewisse Spannung birgt, gilt doch nach den Worten der Verbandsvorsitzenden die Bewilligung bis 1. Januar 2020. Es sei zwar keine große Sache von der Strecke her, aber es würde eine Firma dazu benötigt.

Für die Umlagenberechnung, Stichtag ist der 1. Oktober des Vorjahres, werden die Schülerzahlen herangezogen. Der Markt Willanzheim hatte 60, der Markt Seinsheim 30 Schülerinnen und Schüler, die die Grundschulklassen besuchen. An Verwaltungs- und Investitionsumlagen fallen pro Schüler 2131 Euro an. Auf Willanzheim entfallen so 127 860 Euro, auf Seinsheim 63 930 Euro.

Laut Reifenscheid-Eckert sei mittlerweile der Estrich trocken genug, um den Boden zu verlegen. Die Wände im Obergeschoss seien bereits gestrichen, jetzt gehe es in Untergeschoss. Die Brandschutzelemente seien eingebaut, jetzt kämen die Zargen für die Türen. Auch bei den Außenanlagen starteten nun die Arbeiten. Ende der Sommerferien soll der Umzug erfolgen, auch wenn noch nicht alles fertig sei. Derzeit gebe es viele Detailabstimmungen.

Schulleiterin Susann Hillgärtner informierte die Verbandsversammlung, dass nach diesem Schuljahr 26 Schüler die Schule verließen, es 21 Schulanfänger im neuen Schuljahr geben werde und die Schule ein sogenanntes Korridorkind haben werde. Geplant werde mit 86 Kindern und vier Klassen.

Die Schule habe sich beworben, eine Sinus-Schule zu werden. Hier warte man auf die Entscheidung. Dabei gehe es um ein Mathematik-Projekt, das die Universität Würzburg begleite.

Des Weiteren versuche die Schule, wieder einen Lehramtsanwärter zu bekommen. Auch könnte eine Evaluation auf die Schule zukommen, kündigte Susann Hillgärtner an.