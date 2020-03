Kitzingen 16.03.2020

Wanderungen der Naturfreunde aus Kitzingen waren gut besucht

Die Jahreshauptversammlung der Naturfreunde Kitzingen fand in Hohenfeld statt. Der erste Vorsitzende Reinhold Ziegler blickte im Jahresbericht auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Vier neue Mitglieder traten in den Verein ein und ein Austritt sei zu verzeichnen gewesen, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Der Verein habe nun 65 Mitglieder.