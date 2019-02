Wanderung von Krum nach Bischofsheim

Diese Wanderung im Naturpark Hassberge war eine Frühjahrswanderung mitten im kalendarischen Winter. Vom Wanderparkplatz (an der Straße von Haßfurt nach Krum) unterhalb der Hohen Wann starteten 17 Mitglieder des Casteller Steigerwaldklubs. Der Weg führte ins Tal, durch die Ortschaft Krum und dann auf naturbelassenen Wegen auf die Höhe. Oben trafen die Wanderer auf ein ehemaliges Dreiländer Eck, so die Mitteilung. Im Jahr 2010 errichtete man hier eine Stele zum Gedenken an die Zeit, als sich hier die Territorien des Bistums Würzburg, des Herzogtums Sachsen-Coburg und des Hochstifts Bamberg trafen. Hier wurde eine kurze Rast eingelegt (Foto). Der weitere Weg führte im Freien über Flurwege nach Bischofsheim. Im Gasthaus Altes Forsthaus, das wirklich ein Forsthaus war, fand die Mittagsrast statt.