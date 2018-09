Castell vor 3 Stunden

Wanderung in der Fränkischen Schweiz

Eine Wanderung führte die zwölf Teilnehmer des Steigerwaldklubs Castell von Wernsdorf bei Hirschaid über die Friesener Warte/Segelflugplatz nach Ketschendorf. Der Anstieg von Wernsdorf aus war schon beachtlich, es ging immerhin auf 540 Meter Höhe, so die Mitteilung. Oben führte der Weg entlang des Flugplatzes an der Abbruchkante Richtung Süden und hinunter nach Ketschendorf. Die Flächen um den Flugplatz bestehen aus Magerrasen mit den typischen Pflanzen wie Österrischer Lein, Küchenschellen, Veilchen, Natternkopf, Kathäusernelke usw.. Von hier bot sich auch ein herrlicher Blick in das weite Regnitztal bis Bamberg, Hirschaid, Buttenheim und sogar der Fernsehturm in Nürnberg war zu sehen. Nach einer kurzen Rast in einem Biergarten ging noch einmal eine Stunde bergauf zum Tagesziel, dem Senftenberger Felsenkeller. Auch hier war eine Brotzeit fällig, diesmal bei der Musik einer Blaskapelle, denn in Gunzendorf wurde Kirchweih gefeiert, wozu Senftenberg gehört. Der Rückweg zu den Autos in Wernsdorf ging schnell: Die Wanderer fuhren in Taxen.