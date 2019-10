Wanderung auf der Traumrunde Castell

Nach den positiven Rückmeldungen im letzten Jahr wird es, laut einer Pressemitteilung, im Rahmen der Aktionswochen 60+ wieder eine geführte Wanderung geben, diesmal auf der Traumrunde Castell. Die Wanderung, zu der Bürger 60+ aus dem Landkreis Kitzingen eingeladen sind, findet am Dienstag, 15. Oktober, ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der Info-Pavillon in Castell, Birklingerstraße 2. Parkplätze gibt es direkt an der Bundesstraße.

Die vom Casteller Bürgermeister Jochen Kramer geführte Wanderung ist, wie es in der Mitteilung weiter heißt, zehn Kilometer lang und geht über drei Stunden. Für die teils hügelige Tour sind Fitness sowie festes Schuhwerk nötig. Nach der Führung besteht die Möglichkeit zur Einkehr in einem Gastbetrieb in Castell. Jeder Teilnehmer erhält ein kostenfreies Getränk. Die Wanderung wird von der Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement und Seniorenfragen des Landratsamtes in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Castell organisiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich bei Herbert Köhl, Tel.: (09321) 9285010, E-Mail: herbert.koehl@kitzingen.de oder Manuela Link, Tel.: (09321) 9285015, E-Mail: manuela.link@kitzingen.de