„Wandertag“ für den Stadtrat Volkach

Die Sitzung des Stadtrates Volkach am kommenden Montag bringt einen Hauch Wandertag mit sich. Begonnen wird mit einer nicht-öffentlichen Besichtigung des Hallenbades um 17 Uhr, mit Treffpunkt an der Mainschleifenhalle. Ab 18.30 tagt, dann öffentlich, der Bauausschuss im Ratssaal, ehe um 19 Uhr die öffentliche Sitzung im Festsaal des Schelfenhauses beginnt.

Im Bauausschuss stehen neben Bauanträgen zwei Punkte an. Zum einen behandeln die Räte den Bauantrag der Firma Aldi zum Neubau der Filiale sowie des dm-Drogeriemarktes, zum anderen würde die Deutsche Funkturm GmbH gern einen Antennenträger an der Dr.-Carl-Friedrich-Straße durch einen 30-Meter-Schleuderbetonmast ersetzen.

Es geht um die „Aldi-Kreuzung“

Im Festsaal des Schelfenhauses geht es um den geplanten Kreisverkehr an der „Aldi-Kreuzung“, der Staatsstraßen 2260 und 2271, mit dem Anschluss der Abzweigung nach Nordheim. Diskutiert wird eine „innenliegende Linksabbiegespur“, die es den Autofahrern aus Nordheim erleichtern soll, nach links in Richtung Volkach abzubiegen. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist auch der komplette Gemeinderat Nordheim eingeladen, und weil es im Ratssaal zu eng werden würde, ist die Sitzung ins Schelfenhaus verlegt worden.

Neben der Amtseinführung des neuen Ratsmitgliedes Erich Christ (Bürgerliste), vielen Volkachern als Busfahrer bekannt, werden auch die Ämter des ausgeschiedenen Rates Fred Mahler, den Christ ersetzt, neu vergeben. Vergeben werden soll auch die Wartungsarbeit für die seit Dezember außer Dienst gemeldete Teleskoprettungsbühne (TRB). Nachdem die Firma MAN in Würzburg erklärt hatte, die Bühne nicht warten zu können, war der Auftrag neu ausgeschrieben worden. Einziger Bieter ist die Herstellerfirma Palfinger.

Kommandanten werden geehrt

Um die Gehwege in Astheim erneuern zu können, müssen dafür Flächen gekauft und Aufträge vergeben werden. Auch steht die Sondernutzung der öffentlichen Fläche Mainwohnen/Heide-Flora an der Hauptstraße auf der Liste wie auch der Antrag auf Stabilisierungshilfe durch den Freistaat. Weiterhin stehen Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Spenden für kommunale Zwecke auf der Tagesordnung. Am Freitagabend wählen die Feuerwehrleute in Astheim ihre neuen Kommandanten, sie sollen als formaler Akt vom Stadtrat bestätigt werden.