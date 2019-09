Wandertag: Drei Strecken zur Wahl

Der Wanderclub Schiefer Turm Kitzingen lädt am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, zum 46. Internationalen Wandertag ein. Start und Ziel ist das Stadtteilzentrum in der Königsberger Straße in der Siedlung. Schirmherr ist Oberbürgermeister Siegfried Müller.

Bei Veranstaltungen dieser Art, denen die Richtlinien des Internationalen Volkssportverbands zugrunde liegen, ist es gleichgültig, ob der Teilnehmer den sportlichen Aspekt, das gesellschaftliche Ereignis oder die Begegnung mit der Natur in den Vordergrund stellt, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Wanderer können an beiden Tagen von 7 bis 13 Uhr starten. Zur Wahl stehen Touren über sechs, zehn und 20 Kilometer. Die Kurzstrecke geht über „Zum Bergla“ und zurück zum Stadtteilzentrum. Die Tour über zehn Kilometer geht Richtung Mainbernheim, über den Franzosengraben zum Felsenkeller und zum Ziel.

Die Langstrecke über 20 Kilometer führt in Richtung Willanzheim über die Kontrollstelle am Feuerwehrgerätehaus in Michelfeld und durch die Sickershäuser Flur ins Stadtteilzentrum. Die Wanderer werden an den Kontrollpunkten mit Tee versorgt. Die Strecken sind auch für Nordic Walking geeignet.

Erwartet werden 70 bis 80 Gruppen aus dem süddeutschen Raum und rund 1800 Wanderer. Der Wanderclub mit Gerhard Güntner an der Spitze und das Helferteam bewirten die Gäste an Start und Ziel. Am Sonntagvormittag spielt die „Erlacher Wirtshausmusik“ im Sickergrund auf. Die Pokalverleihung findet am Sonntag, 8. September, um 11.30 Uhr im Stadtteilzentrum statt.