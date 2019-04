Kitzingen vor 1 Stunde

Wandern mit der Landrätin

„Wanderschuhe schüren und los geht’s“, heißt es wieder am Sonntag, 5. Mai. Landrätin Tamara Bischof lädt alle Bürger zur dritten Landkreiswanderung ein. Diesmal führt die Tour auf einem Abschnitt der TraumRunde Iphofen. Start ist um 10.30 Uhr an der Karl- Knauf-Halle in Iphofen. Hier stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Gegen 15.30 Uhr am Ende der Wanderung kehrt die Gruppe hierher zurück, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Weg führt vorbei an Weinbergen und hinauf zum ersten Wiesenstopp mit kühlen Getränken zur Stärkung, bevor es weiter geht zum Mittelwald-Informationspavillon mit kurzer Erklärung am Schaumittelwald. Dort können sich alle auf eine weitere Stärkung freuen. Am Wertholzplatz vorbei, wandert die Gruppe dann entlang der Weinreben zurück zur Karl- Knauf-Halle, wo es einen gemütlichen Abschluss mit Kaffee und Kuchen gibt.