Wanderfreunde Wiesenbronn unterwegs

Die Natur- und Wanderfreunde Wiesenbronn hatten zur Winterwanderung eingeladen. Der Winter hatte allerdings eine Pause eingelegt und die Temperaturen waren bereits frühlingshaft. Das Interesse an der Wanderung war daher riesengroß, heißt es in einer Prerssemitteilung. 35 Wanderer und zwei Hunde trafen sich am Seegarten und wanderten dorfauswärts auf der Traumrunde Wiesenbronn Richtung Geisberg und Wald. Gleich nach dem Grillplatz bog man in die neue Abkürzung der Traumrunde ein und erreichte den Geisberg mit dem Labyrinth. Die Wandergruppe folgte dem Wanderweg W1 und erreichte den Waldrand und bald auch die Schutzhütte am Steinbruch (Bild). Der Weg führte weiter und folgte wieder der Traumrunde zum Trautberg. Dort erreichte man den Gründleinsbach und folgte diesem an einigen Fischteichen vorbei nordwärts. Dann ging es über die Rüdenhäuser Straße und weiter dem Gründleinsbach entlang an der Pulvermühle vorbei zur Wutschenmühle. Zwischen Wutschenmühle und Hammermühle wurde ein Biberbau begutachtet: der Biberbau blockiert dort den gesamten Bach, das Wasser läuft über die angrenzende Wiese und wieder zurück in den Unterlauf.