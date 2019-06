Wallfahrt: Zu Fuß von Volkach nach Burgwindheim

An Wochenende, 29. und 30. Juni findet die traditionelle zweitägige Wallfahrt der Volkacher nach Burgwindheim mit den beiden Wallfahrtsführern Lothar Engert und Gregor Schrauth statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die zweitägige Wallfahrt von Volkach zum „ Heiligen Blut“ wird in diesem Jahr zum 373. Mal durchgeführt. Obwohl in diesem Jahr zum gleichen Zeitpunkt die „Europatage der Musik“ stattfinden, hoffen die beiden Wallfahrtsführer wieder auf zahlreiche Beteiligung, so heißt es in der Mitteilung weiter.

Start ist am Samstag um 5 Uhr an der Stadtpfarrkirche in Volkach. Von hier aus führt der Pilgerweg nach Rimbach zu einem Morgengottesdienst. Weiter verläuft der Pilgerweg über Lülsfeld, Schallfeld, Bimbach, Oberschwarzach und Ebrach bis Burgwindheim. Dort werden die Volkacher Wallfahrer feierlich empfangen und zunächst zur Blutskapelle und anschließend zur Pfarrkirche geleitet. Nach einer kurzen Dankandacht verteilen sich die Pilger auf ihre Quartiere oder sie werden von ihren Angehörigen abgeholt.

Lichterprozession durch Burgwindheim

Nach einer stillen Gebetsstunde in der Gnadenkapelle am Abend ziehen die Wallfahrer zusammen mit den Einwohnern von Burgwindheim und den umliegenden Ortschaften in einer Lichterprozession durch den festlich illuminierten Wallfahrtsort.

Am Sonntag geht es auf der gleichen Strecke über 25 Kilometer wieder zurück. Um 18 Uhr werden die Gläubigen wieder an der Mainschleife erwartet. Hier spielt die Blaskapelle aus Burgwindheim zum Empfang gemeinschaftlich mit den Volkachern Musikern. In der Stadtpfarrkirche gibt es den Schlusssegen.

Die Burgwindheim-Wallfahrt zählt zu den traditionellen Wallfahrten in Franken. Wie aus den Chroniken hervorgeht, begründete ein großes Menschensterben, verursacht durch die Pest, die erste Wallfahrt im Jahr 1646.