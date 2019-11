Kitzingen vor 1 Stunde

Waldkinder erkundeten den Bärlesweg

Einige Kinder aus dem Kindergarten Friedenskirche in Kitzingen fuhren laut Pressemitteilung mit dem Bus nach Mainbernheim und wanderten dort auf dem Bärlesweg. Da gab es viel zu entdecken: Verschiedene Stationen luden die Kinder dort zum Mitmachen ein, wie zum Beispiel ein Balancierpfad, eine Krachmachstation, ein Baumhaus, ein Fühlpfad und vieles mehr. Die Kinder kehrten am Nachmittag alle begeistert in den Kindergarten zurück.